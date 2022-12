Reggina: male con il Frosinone, ma il Granillo è da brividi (VIDEO)

Hanno esultato meno di cento persone su quindicimila. Erano i tifosi del Frosinone, presenti nel settore ospiti del Granillo. Una piccola macchia giallazzurra in un mare amaranto.

A regalare l’atmosfera da grande sfida sono stati proprio i tifosi di casa. Hanno incitato la squadra dal primo all’ultimo minuto e non hanno smesso di cantare neanche dopo il 3-0 subito. Non esattamente una normalità, soprattutto in Italia.

L’immagine che forse resta di più negli occhi sono i calciatori che, a fine partita, vanno sotto la Curva. L’abbraccio dei tifosi è da brividi.