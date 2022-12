Reggina, Inzaghi Re Mida più in campo che fuori: i tre esempi

Da quando Pippo Inzaghi ha firmato per la Reggina si è avvertito subito qualcosa di diverso nell’aria. Lo si è iniziato a percepire concretamente nel momento in cui c’erano centinaia di tifosi ad attenderlo in aeroporto. Al punto che qualcuno ironizzava sul fatto che venisse ad allenare e non a giocare, considerata la carriera da calciatore di livello mondiale.

Poi, però, si uniscono i punti e si conclude Inzaghi non è solo marketing e ospitate al Club di Sky Sport. Lo si sapeva già prima, considerato il suo passato in Serie B. Lo si sa adesso dopo un girone alla Reggina.

Si fa presto a dire che gli amaranto hanno una buona rosa, un po’ meno immediato è ricordare le premesse. Non si fa riferimento al ritardo con cui si è iniziata la stagione, ma ad un altro aspetto.

Chi erano Pierozzi, Fabbian e Menez prima di iniziare il campionato?

Il primo era un ragazzo della Fiorentina che l’anno scorso giocava quinto di centrocampo nella Pro Patria. La sua qualità offensiva (certificata da diversi gol) faceva sì che molti addetti ai lavori prevederessero per lui un futuro addirittura da esterno del tridente.

Inzaghi l’ha pensata diversamente e oggi ha dato alla Reggina il miglior terzino destro del campionato. Sarà felice anche la Fiorentina che, a fine stagione, se lo riprenderà.

Fabbian, invece, non aveva mai giocato tra i professionisti. Oggi, invece, si racconta del fatto che sia uno dei talenti emergenti del calcio italiano. Un prodotto di qualità, ancora grezzo e sul quale l’opera di sgrezzamento del tecnioc ha fatto la differenza.

Menez, invece, era un suppellettile da sbolognare non appena le circostanze lo avrebbero reso possibile. Inzaghi ha completato il lavoro di recupero iniziato con successo da Stellone, con l’aiuto della società gli ha dato nuove consapevolezze ed un fascia di capitano che lo responsabilizza.

Sono i tre esempi che raccontano quanto l’arrivo di Inzaghi abbia cambiato la storia.

L’unico buco nell’acqua, anche per contingenze attribuibili alla fatalità, ad oggi sembra la scelta di puntare su Santander. Ma è davvero una pietruzza sul piatto della bilancia che si contrappone ai macigni che ci sono sul piatto dei meriti del tecnico.