Reggina-Inter, Saladini a Sportmediaset: “Voglio fare grande questo club e continuerò a investire” (VIDEO)

“Oggi siamo a festeggiare un momento importante. Un motivo di grande orgoglio per i reggini e per i calabresi in generale”. Così Felice Saladini, ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato nel girono di Reggina-Inter.

Il patron ha mostrato grande soddisfazione per come la tifoseria amaranto l’ha accolto. “La città di Reggio Calabria – ha evidenziato – sta rispondendo in modo egregio, ad un club che è il loro club. Noi siamo supercontenti di quello che i reggini ci stanno dimostrando”.

E su Pippo Inzaghi:”Sono molto contento ed orgoglioso di averlo portato a Reggio Calabria. C’è un rapporto umano e di stima. Sapere che anche il piccolo Edo fa parte dei nostri è una grande soddisfazione”.

Le prospettive sono rossee. “Ho già vinto – ha evidenziato il patron – se penso quanto è l’opportunità di sviluppo per il brand Reggina. Penso ai giovani e alla digitalizzazione, questi sono i vecoli sui quali voglio continuare a investire per fare grande la Reggina”. Dichiarazioni che arrivano a poche ore dall’annuncio che sono in corso i lavori di progettazione del nuovo stadio Granillo.

