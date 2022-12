Reggina-Inter: per un nerazzurro sarà un appuntamento speciale

Si parla molto di Reggina-Inter. Un evento importante per il club amaranto, che torna a sfidare una big del calcio italiano dopo tredici anni lontano dalla Serie A. Con l’auspicio che non sia un’eccezione, c’è un ritorno a Reggio Calabria che sta passando sotto traccia.

Tornerà, infatti, a giocare al Granillo un calciatore che sullo Stretto ha trovato il trampolino di lancio della sua carriera. Si tratta di Francesco Acerbi, che gli amaranto prelevarono dal Pavia in C2 e finirono per vendere al Genoa per un assegno a sei zeri.

Non era mai tornato da avversario. La sua ultima partita in amaranto risale a quel maledetto play off con il Novara. A Reggio era stato per presentare il suo libro. “Chiudere la carriera a Reggio – disse – sarebbe un onore”.

Era il 2015 e la Reggina era appena fallita.

Un percorso il suo che lo ha portato anche a diventare campione d’Europa con la maglia della Nazionale. ma la vittoria più importante fu su superare il tumore che nel 2013 lo tenne lontano per qualche mese dai campi di gioco.

Al Granillo non ci gioca dal 2011.