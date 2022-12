Reggina-Inter, dove vederla in tv: le info sulla diretta

Di seguito il comunicato apparso sul sito dell’Inter:

Per la prima volta un match della Prima Squadra nerazzurra verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Recast, la piattaforma di streaming online sulla quale Inter è sbarcata lo scorso agosto. Il canale nerazzurro su Recast solitamente offre una serie di contenuti esclusivi legati alla Prima Squadra e le partite live delle giovanili, in particolare Primavera, U18, U17 e U16.

Ora una grande opportunità: l’amichevole Reggina-Inter, in programma giovedì 22 dicembre alle 18:00 allo Stadio Granillo di Reggio Calabria, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Recast .

Ecco come i tifosi nerazzurri potranno accedere alla piattaforma per assistere al match.

La partita sarà trasmessa qui: https://share.recast.tv/v/6kpZx?referrer=8PBZx

Sarà necessario registrarsi a Recast: iscriversi è gratuito e non comporta la sottoscrizione di abbonamenti e di contratti. Il sistema è pay per view, in modo da garantire la visione esclusivamente dei contenuti ai quali si è interessati.

Al momento della sottoscrizione si ottengono 25 Cast, la “moneta” con la quale si acquistano gli eventi su Recast.

Reggina-Inter sarà trasmessa in diretta con la telecronaca di Roberto Scarpini e sarà acquistabile al costo di 300 Cast, pari a 3,49€.