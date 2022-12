Reggina, Grosso: “Al Granillo per vincere, non firmo per il pareggio”

“Sarà una bella partita, con una bella cornice di pubblico. Rispettiamo tantissimo le qualità della Reggina, faccio loro i complimenti ma vogliamo dimostrare di meritare quello che stiamo ottenendo provando a fare una grandissima gara sotto ogni punto di vista”.

Così Fabio Grosso ha parlato alla vigilia di Reggina-Frosinone. “Il miglior attacco della Serie B – ha spiegato – si affronta con le nostre caratteristiche. Cercheremo di limitare i loro pregi, provando ad esaltare quei difetti che tutte le squadre hanno. Vogliamo giocarcela con grandissimo coraggio e personalità”.

Parole d’elogio per la Reggina del suo amico Inzaghi.”Questa – ha detto il tecnico del Frosinone – è una squadra che sta facendo un bel percorso. Ha giocatori importanti, compresi quelli che sono fuori. Loro abbinato alle qualità stanno dimostrando di meritare quello che stanno facendo. Andiamo in casa loro conoscendo le difficoltà che ci saranno, sapendo di avere gioccatori per poterli mettere in difficoltà”.

Avere tre punti di vantaggio non cambia le prospettive della capolista. “Noi – ha evidenziato Grosso – non firmiamo mai per pareggiare le partite. Andiamo sempre in campo per vincere e proveremo a farlo anche stavolta. Rispettando le qualità degli avversari, ma consapevoli delle nostre doti”.