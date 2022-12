Reggina, Cicerelli: “Bari squadra fastidiosa, ma lo siamo anche noi. La classifica la guardiamo a marzo”

“Il Bari è una squadra fastidiosa per tutti. Ma lo siamo anche noi per gli altri. Vediamo chi la spunterà, ma sicuramente sarà una bella giornata di calcio. Loro sono in buon momento di forma, ci faremo trovare preparati”.

Così Emanuele Cicerelli ha parlato della sfida che, sabato sera, vedrà la Reggina sfidare il Bari al Granillo. Ha parlato ai microfoni di Momenti Amaranto su Video Touring. Ha rivelato di preferire il giocare a sinistra nel tridente, pur non disdegnando un eventuale impiego a sinistra.

Dalla corsia mancina è partito anche a Como dove la squadra ha ottenuto una vittoria fondamentale. “Dopo la sconfitta – ha evidenziato Cicerelli – contro il Frosinone ci tenevamo a dare un segnale. Abbiamo sfruttato l’occasione a Como”.

Parole speciali anche per Pippo Inzaghi. “Il suo modo di approcciarsi e dimostrare la sua fissazione per il lavoro – ha detto il calciatore- si esprime con simpatia. Stiamo bene, ci fa divertire, ci fa ridere e ci fa stare bene fuori dal campo. Quando stai lavorando si pedala, con lui gli allenamenti sono intensi ma ci divertiamo e ci passa senza accorgersene”.

Vietato, però, fare voli pindarici. “Il girone d’andata – ha chiarito Cicerelli – tira una linea su quali sono le squadre più pronte e complete per arrivare alla fine. Bisogna, però, dire che squadre come Venezia e Cagliari che hanno poco a che fare con la classifica che hanno. Ci sarà il mercato e tante torneranno a lottare per le parti alte della classifica. La classifica si inizia a guardare a marzo e ad aprile si capirà chi lotterà fino alla fine”.