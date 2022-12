Reggina: che gruppo! Saladini scatenato al microfono con i calciatori per il Natale amaranto (VIDEO)

Nel giorno di Santo Stefano la Reggina sarà impegnata in campo contro l’Ascoli. Impegno di fondamentale importanza per il prosieguo del campionato. La settimana ha, però, avuto comunque due eventi natalizi, ad anticipare giornate festive che per il collettivo amaranto saranno di lavoro e di ritiro.

Una è stata l’amichevole con l’Inter, su cui si sono accesi i riflettori di tutti i media nazionali. L’altro è stato il Natale amaranto, evento privato che ha coinvolto tutto l’universo Reggina.

Nell’ultima puntata di Reggina Inside è stato possibile cogliere l’armonia e l’allegria che hanno caratterizzato la serata. Tra i mattatori un Filippo Inzaghi allegro e coinvolto, ma anche un Felice Saladini che ha abbandonato il suo consueto aplombe per divertisi con i suoi calciatori.

Ecco l’ultima puntata di Reggina Inside: