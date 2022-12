Reggina, blitz di Inzaghi durante la diretta di Sky Sport per il post-partita di Frosinone-Pisa

L’arrivo di Pippo Inzaghi negli studi di Sky era previsto per le ore 23. L’allenatore è, invece, arrivato con anticipo ed è stato chiamato ad entrare in diretta in studio. L’allenatore della Reggina avrebbe dovuto partecipare a Sky Club, ma ben prima è apparso davanti alle telecamere, reclamato dai presenti in studio per il dopopartita di Frosinone-Pisa.

Lo 0-0 tra i ciociari e i toscani, porta gli amaranto a ridurre nuovamente il gap dalla vetta (ora -4 dai laziali). Cresce il rammarico per la brutta prestazione di giovedì. Si tratta, tra l’altro, dell’unica partita vinta dal Frosinone nelle ultime quattro.