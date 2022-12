Reggina-Bari: c’è un ex di cui si parla poco e non é né Folorunsho, né Bellomo

Ci si avvicina a Reggina-Bari. Sabato sera al Granillo si sfidano due squadre che hanno voglia di coltivare le proprie ambizioni, pur trovandosi in posizioni di classifica che non erano preventivabili ad inizio stagione. Questo regalerà un’atmosfera straordinaria all’impianto reggino per quella serata.

Sarà sicuramente una serata speciale per Nicola Bellomo e Michael Folorunsho. I due vivranno la partita da calciatori che fino allo scorso anno hanno vesitto la maglia amaranto. Nelle loro dichiarazioni c’è sempre stato grande affetto nei confronti di Reggio Calabria e dei reggini.

Per loro non sarà una sfida come tutte le altre. Non lo sarà neanche per un altro calciatore, di cui si parla poco, ma che è diventato nel tempo una colonna del Bari. Lui è Mattia Maita. Classe 1994, a 28 anni si sta consacrando in quella Serie B dove aveva esordito con la maglia della Reggina.

Tra gli ex è quello che ha trascorso più anni a Reggio, avendo fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Se giocasse nella Reggina, per intendersi, sarebbe anche un giocatore “bandiera”. 15 presenze, 1 gol e 2 assist per lui al momento, da padrone della cabina di regia della squadra di Mignani.

Il centrocampista messinese qualche anno fa parlò proprio del suo rapporto con Reggio Calabria, alla vigilia di una gara da giocare al Granillo. “Sarà una partita – dichiarò – speciale perché sono cresciuto lì e c’ho vissuto quasi cinque anni. Ho tanti amici e, oltre all’importanza della partita, sarà anche bello giocare davanti a così tanta gente. Non vedo l’ora che arrivi il momento di scendere in campo.