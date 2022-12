Pierozzi: “Penso solo alla Reggina, per la Fiorentina c’è tempo”

Un grande campionato di Serie C da quinto di centrocampo, prima del salto in Serie B. Nessuno poteva pensare che Niccolò Pierozzi potesse rivelarsi uno dei migliori terzini destri del campionato cadetto nel girone d’andata. In un ruolo che nessuno sapeva come avrebbe potuto affrontare.

Oggi, però, si trova particolarmente a suo agio. Lo ha confermato lo steso Pierozzi in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. “Quello – ha spiegato – che mi fa fare Inzaghi, il quarto di difesa, penso sia il mio. È un’interpretazione di gioco diversa rispetto all’anno scorso ma in ogni caso penso di dare un bel contributo alla fase offensiva”.

E poi le sue sensazioni del difensore in prestito dalla Fiorentina.

“La principale differenza tra la C e la B riguarda – ha evidenziato – i ritmi, sono più alti. Oggi sono molto contento di confrontarmi con i campioni di questa Serie B fantastica. Il sogno che coltivo è la promozione in Serie A con la Reggina. Alla Fiorentina penserò più avanti”.