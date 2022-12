Dove vedere Reggina-Inter e probabili formazioni

Alle ore 18 Reggina e Inter scenderanno in campo per l’amichevole in programma da diverse settimane. La squadra nerazzurra si prepara alla ripresa del campionato, dopo la pausa del Mondiale. Gli amaranto, invece, sono attesi da un delicato impegno di campionato nel giorno di Santo Stefano, ad Ascoli.

Sarà anche l’occasione che mette di fronte i fratelli Inzaghi. Simone sulla panchina dell’Inter e Pippo su quella della Reggina.

Probabili formazioni

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Bouah, Camporese, Dutu, Giraudo; Hernani, Crisetig, Liotti; Ricci, Cicerelli, Gori. Allenatore: F. Inzaghi

Inter (3-5-1-1): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Dimarco; Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.

Dove vedere Reggina-Inter

Il comunicato dell’Inter

Per la prima volta un match della Prima Squadra nerazzurra verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Recast, la piattaforma di streaming online sulla quale Inter è sbarcata lo scorso agosto. Il canale nerazzurro su Recast solitamente offre una serie di contenuti esclusivi legati alla Prima Squadra e le partite live delle giovanili, in particolare Primavera, U18, U17 e U16.

Ora una grande opportunità: l’amichevole Reggina-Inter, in programma giovedì 22 dicembre alle 18:00 allo Stadio Granillo di Reggio Calabria, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Recast .

Ecco come i tifosi nerazzurri potranno accedere alla piattaforma per assistere al match.

La partita sarà trasmessa qui: https://share.recast.tv/v/6kpZx?referrer=8PBZx

Sarà necessario registrarsi a Recast: iscriversi è gratuito e non comporta la sottoscrizione di abbonamenti e di contratti. Il sistema è pay per view, in modo da garantire la visione esclusivamente dei contenuti ai quali si è interessati.

Al momento della sottoscrizione si ottengono 25 Cast, la “moneta” con la quale si acquistano gli eventi su Recast.

Reggina-Inter sarà trasmessa in diretta con la telecronaca di Roberto Scarpini e sarà acquistabile al costo di 300 Cast, pari a 3,49€.