Cirillo si emoziona: “Reggio e la Reggina sono tutto per me” (VIDEO)

Nuovo appuntamento con Reggina Legends. La rubrica prodotta dal club amaranto ha ospitato Bruno Cirillo. L’ex difensore, cresciuto al centro sportivo Sant’Agata, che ha iniziato e chiuso la carriera a Reggio Calabria ha avuto parole d’amore per la squadra.

“Per me Reggio e la Reggina – ha dichiarato – sono una famiglia. Oggi, dopo tantissimi anni, mi fanno ancora battere il cuore quando a quello è stato. Reggio è tutto per me e spero di aver ricambiato quanto mi è stato dato”.