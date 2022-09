Serie B, le favorite secondo l’ex Reggina Rastelli e avverte: “Aspettiamoci sorpresa”

Ai microfoni di calciocasteddu.it è intervenuto l’ex allenatore del Cagliari Massimo Rastelli. L’allenatore napoletano, proprio con i sardi, ha vinto il torneo di Serie B ed oggi è un osservatore di quelle che sono le dinamiche del campionato cadetto.

+Rastelli, tra l’altro, ha anche un passato nella Reggina, avendo militato nelle fila degli amaranto ai tempi della Serie A. Per lui 17 partite alla corte dell’allora presidente Lillo Foti.

Serie B, chi lotterà per il vertice secondo Rastelli

La domanda che gli è stata posta ha riguardato quali dovrebbero essere le formazioni che dovrebbero lottare per il vertice, assieme agli stessi sardi. A suo avviso il Cagliari dovrà lottare “con Parma e Genoa. A seguire, Frosinone, la Reggina di Inzaghi e il Benevento. Ma aspettiamoci anche una sorpresa”.

Anche secondo Rastelli, dunque, ci sarebbero tre favoritissime ossia Cagliari, Genoa e Parma. Quantomeno per valori. Subito dopo, però, ci sarebbero sulla stessa linea il Frosinone, il Benevento e la Reggina di Inzaghi. A testimonianza di come ora un po’ tutti comincino ad avere una considerazione diversa della formazione amaranto. Squadre a cui c’è la possibilità che possa affiancarsi, come avviene praticamente ogni anno, la classica sorpresa.