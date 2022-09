Reggina, Saladini: “Dopo tante urgenze, la progettualità. Vogliamo intervenire sul Granillo”

“Siamo entrati da pochi mesi. Abbiamo corso su mille urgenze. Adesso dopo tante urgenze inizia la progettualità. Stiamo lavorando per capire come mettere mano allo stadio. Il nostro è un progetto pluriennale. Stiamo dialogando con le istituzioni per iniziare a costruire la Reggina che vogliamo”.

Lo ha dichiarato ai microfoni della TV del Corriere della Calabria.

“La città – ha aggiunto Saladini – sta rispondendo benissimo. Sta tornando l’entusiasmo ed è la cosa che ci spinge a fare meglio. Vediamo tanta gente che ha voglia come noi, così come gli imprenditori locali e nazionali che si stanno avvicinando alla Reggina. Possiamo fare cose importanti con il calcio”.

Sul Granillo è intervenuto anche Ferraro, membro del CDA amaranto. “Ha necessità – ha spiegato – di alcuni interventi. Stiamo cercando di dialogare con le istituzioni”