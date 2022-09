“Reggina prima in tutto”, focus di Sport Mediaset sugli amaranto. Cardona: “Serie A? Mai nominata”

“Una Reggina davvero super, in B è prima in tutto”. Lo si legge nel titolo del servizio che Sport Mediaset ha riservato alla capolista della Serie B. Evidente il riferimento al fatto che gli amaranto condividono la vetta con il Brescia, ma hanno la migliore difesa ed il migliore attacco.

“Vedere lavorare Inzaghi – ha dichiarato il presidente Cardona ai microfoni di Mediaset – ed il suo staff è una cosa incredibile. Precisione, rigore e meticolosità. Abbiamo giocatori importanti, ma il nostro valore è aggiunto è Pippo Inzaghi ed il suo staff”.

E sugli obiettivi: “La possibile promozione in Serie A non l’abbiamo nominato. Ci aspettavamo che la squadra giocasse bene, non così bene, ma noi volevano un gioco entusiasmante e che stupisca la gente che viene a vederci”.