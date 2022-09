Reggina, Poli: “Si vede la mano di Inzaghi, Fabbian è proprio forte”

“Ho provato le stesse emozioni di quando giocavo. Della giornata di sabato porterò tutto dentro al cuore. Dall’arrivo in città, alla visita al Sant’Agata, al coinvolgente affetto dei tifosi, alla curva”.

Maurizio Poli ha raccontato alla Gazzetta del Sud come, per lui, quella di sabato sia stata una giornata speciale. La leggenda della Reggina è tornata a Reggio Calabria e ha sentito l’affetto mai tramontato della gente nei suoi confronti.

“La Reggina – ha rivelato – mi è piaciuta, si vede la mano del mister. Mi ha colpito l’atteggiamento sempre di una squadra caparbia, volenterosa e propositiva anche quando è rimasta in inferiorità numerica”.

“Proprio forte” è il giudizio che Poli ha dato su una delle grandi sorprese della squadra amaranto, Giovanni Fabbian. “Un ragazzo – ha evidenziato – che legge bene la partita, si muove tra gli spazi, trova i tempi giusti di inserimento sotto porta ed è anceh intelligente quando bisogna cocprire la metà campo”.

“Assomiglia – ha aggiunto – a Fabio Firmani. Testa, dinamismo, quantità e qualità negli inserimenti”.