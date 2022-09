Reggina, ora Menez parla anche da leader: “Continuiamo così, da squadra””

Non ama le interviste, preferisce gli stadi pieni. Parla poco e lo fa sicuramente meglio con la palla tra i piedi. Jeremy Menez, in questo primo scorcio di stagione, a fattori noti del suo modo di essere, ha aggiunto la capacità di fare la differenza con continuità. Non che sia una sorpresa in senso assoluto, ma lo è per tante situazioni di cui si è spesso discusso.

I dati di fatto oggi sono sotto gli occhi di tutti ed il francese, responsabilizzato, oltre che da leader tecnico, inizia a farlo anche fuori dal campo. Anche perché, essendo alla sua terza stagione in amaranto, è uno dei veterani del gruppo.

Con un post su Instagram, il francese ha lanciato un messaggio: “Continuiamo così, da squadra. +3”. Con riferimento, evidente, ai punti conquistati a Pisa.