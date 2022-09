Reggina, l’appello di Inzaghi ai tifosi per la prossima gara: “Abbiamo bisogno di voi”

Pippo Inzaghi un po’ ci ha preso gusto a vedere il Granillo gremito e un po’ sa quanto sarebbe fondamentale per spingere i suoi ragazzi. Sabato alle ore 14 la squadra amaranto affronterà il Cittadella e sarà una sfida molto più pericolosa di quanto non racconti il blasone dell’avversario.

Anche se, ad onor del vero, i granata sono ormai una certezza del campionato cadetto e ogni anno con pochi soldi riescono ad allestire squadre in grado di lottare per posizioni d’avanguardia. E, soprattutto, hanno una tradizione favorevolissima al Granillo, al punto da essere un vero incubo per la Reggina.

Gli amaranto di Inzaghi proveranno a scacciarlo. E auspicano di farlo con il sostegno di migliaia di persone.

“Sabato – ha scritto l’allenatore su Instagram – come sempre abbiamo bisogno di voi”.