Reggina, Inzaghi sul mercato: “Soddisfatto. Pochi in attacco? No, siamo in tanti. In futuro anche due punte insieme”

“Sono molto soddisfatto. Penso che la società abbia fatto dei grandi sacrifici. Serverà del tempo per assemblare tutti. Dovremo vedere come arrivano gli ultimi arrivati e come si sono allenati nell’ultimo periodo. Devo dire che la società ha fatto un grande sforzo. Adesso dovremo cercare di creare il gruppo, anche se la squadra nelle prime tre partite ha dimostrato di avere un grande spirito”.

Così Filippo Inzaghi alla vigilia di Reggina-Palermo ha commentato il calciomercato condotto della Reggina, conclusosi giovedì 1 settembre. “Siamo partiti – ha ricordato il tecnico – in netto ritardo. Dobbiamo essere un tutt’uno per affrontare momenti difficili che potrebbero arrivare”.

L’attacco con Gori e Santander, unici veri attaccanti, potrebbe apparire esiguo. Ma Inzaghi considera Menez un centravanti. “Davanti – ha contraddetto il tecnico – siamo in tanti. Abbiamo tre centravanti per un posto. Sugli esterni ne abbiamo cinque per due posti. Probabilmente siamo anche in sovrannumero. Non siamo corti. Quando staranno bene si potrà giocare anche con due punte. Lo abbiamo già dimostrato a Terni. Quando avremo la condizione fisica potremo sostenere Menez ed una punta centrale. Ora andiamo avanti così. Anche se i moduli non ce li fanno vincere la partita, ma i grandi giocatori che abbiamo”.

E su Santander: “I giocatori che sono arrivati ho voluto anche io. Sapevo che veniva da due anni complicati. Sapevo che sarebbe servito del tempo, ogni allenamento cresce. In questo momento non è ancora pronto per giocare dall’inizio”.