Reggina in testa alla Serie B, ma dal Genoa ricordano: “I più forti siamo noi”

Sono passate solo sei partite e chi conosce la Serie B sa che sono un’inezia. La Reggina, tuttavia, si gode il primato in coabitazione con il Brescia, considerato che in estate si era arrivati a temere il peggio per le sorti del club.

Quando, però, sei arrivato in vetta, il sogno è quello di non alllontanarti troppo. Anche perché a quella posizione aspirano squadre che che hanno un budget sensibilmente superiore a quello amaranto.

E al posto attualmente occupato dalla Reggina punta il Genoa, conscio della sua forza. Lo si evince dalle dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato del club ligure Andres Blazquez.

“Dopo sei partite – ha dichiarato a Il Secolo XIX in parole riprese da Tuttomercatoweb – avremmo potuto avere 18 punti, quindi ne abbiamo 5 di meno. Ovviamente dico questo perché vorrei vincere sempre e anche la squadra quando scende in campo lo fa per ottenere sempre i tre punti. Credo che siamo la squadra più forte della Serie B, ora dobbiamo dimostrarlo sul campo e con i punti perché il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato”.