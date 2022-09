Reggina: grande entusiasmo in città, bagno di folla per l’allenamento

Febbre amaranto a Reggio Calabria. Come forse non si respirava da anni, anche perché spesso il centro sportivo Sant’Agata è stato chiuso. Soprattutto negli ultimi anni, anche per le vicende legate alla pandemia.

Nell’allenamento a porte aperte gli uomini di Inzaghi sono stati abbracciati da un consistente numero di tifosi.

La squadra continua, dunque, a ricevere l’affetto che il tecnico auspicava per affrontare un campionato molto difficile.