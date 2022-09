Reggina-Cittadella, il dato definitivo degli spettatori e biglietti venduti

Ad un certo punto sembrava che la prevendita di Reggina-Cittadella potesse dare un dato sotto le attese. Tuttavia, il pubblico di Reggio non ha deluso. Pur non essendosi registrato lo stesso afflusso che aveva contraddistinto l’esordio, contro i veneti granata si è avuto un dato sicuramente lusinghiero.

Ai 4200 abbonati, si sono aggiunti circa 5000 biglietti venduti. Erano, infatti, 9197 gli spettatori presenti per il match casalingo per gli amaranto. Menzione speciale per i 9 sostenitori arrivati da Cittadella.

Contro il Palermo si erano registrate 13.000 presenze, contro il Sudtirol invece 11.500.