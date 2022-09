Reggina-Cittadella, Inzaghi: “Non guardiamo la classifica, ho qualche dubbio”

“Non guardiamo la classifica. Ci sono dei difetti da migliorare, ma abbiamo la fortuna di giocare davanti al nostro pubblico”. Così Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia di Reggina-Cittadella.

Il match si giocherà sabato alle ore 14 al Granillo. Davanti c’è un avversario che da anni è la bestia nera del club amaranto ed anche in quest’occasione si annuncia come un potenziale osso durissimo. “Giocano a memoria” ha ricordato l’allenatore amaranto, sottolineando come oggi siano guidati da colui il quale era stato il vice di Venturato, per anni allenatore granata.

Oggi al timone dei veneti c’è, infatti, Gorini. “Sarà – ha puntualizzato Inzaghi – una bella prova. Dalle nostre parti hanno vinto spesso, confidiamo di poter cambiare rotta”.

Fino ad ora Inzaghi ha spesso sposato la linea della continuità a livello di formazione. Tornerà Cionek, ma ha ammesso che quello tra il brasiliano-polacco e Camporese non è l’unico dubbio. “Dovrò – ha ammesso – fare una scelta difficile, ma chi è entrato a gara in corso a Pisa ci ha permesso di svoltare in un momento in cui eravamo in difficoltà. Non averla chiusa in quell’occasione ci ha portati a soffrire, ma abbiamo saputo farlo. “.

Non si è sbilanciato sulla formazione l’allenatore amaranto, ma ha rivolto un pensiero a chi sta giocando meno. “La più grande vittoria – ha spiegato – è vedere il loro atteggiamento e il loro comportamento ni confronti dei compagni”.

E sugli obiettivi di squadra: “Possiamo giocarcela con tutti, ma dobbiamo essere realisti. Genoa e Cagliari hanno squadre che devono andare in A. Ricordiamo che anche l’anno scorso la Reggina era partita forte. Vedremo poi cosa succederà dopo la prima sconfitta e se l’ambiente esterà unito”.