Reggina-Cittadella, Gorini: “Mai stati in partita, loro si sono trovati davanti una squadra che non è mai stata in partita”

“Il Cittadella non è mai stato in partita. Non riesco a capire perché, ma abbiano cannato completamente la partita. Deve servirci da lazione. La Reggina ha fatto la partita che aveva preparato, ma davanti si è trovato un Cittadella che non è riuscito a fare quello che doveva”.

Lo ha dichiarato al termine del Cittadella il tecnico del Cittadella Gorini. “Abbiamo creato – ha aggiunto – qualche occasione nel secondo tempo, avremmo potuto riaprirla. Non siamo stati noi. Questa può essere una batosta salutare”.