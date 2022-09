Reggina-Cittadella, cori per Pippo Inzaghi. Lui: “Grazie, ma…”

Filippo Inzaghi, per certi versi, è l’uomo della rinascita per la Reggina. Da quasi fallita e salvata da Felice Saladini, la squadra amaranto ha trovato in una figura di livello internazionale come l’allenatore una sorta di simbolo del riscatto.

E, al di là degli aspetti legati all’immagine, l’importanza di Inzaghi sta facendo la differenza anche nei risultati della squadra. Lui non perde occasione di raccontare il suo feeling con i tifosi e la città. Sensazioni che potevano essere inattese per uno che ha vinto Champions League e campionato del Mondo e che sa ancora emozionarsi per una tifoseria accesa dalla passione per il calcio.

E a Reggio, dove i cori per i singoli sono davvero merce rara, risuona al Granillo quel canto “Olè, olè Pippo” che coinvolge tanti sostenitori.

Il tecnico ha condiviso un video dove si sente nitidamente e la sua risposta, con una storia Instagram, è da campione vero: “Grazie, ma i veri protagonisti sono i miei ragazzi..”