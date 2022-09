Reggina-Cittadella: brilla la stella di Fabbian e lui canta come fosse in curva (VIDEO)

Giovanni Fabbian ha ricevuto la chiamata della Nazionale Under 20. Una convocazione che, a dire la verità, gli starebbe stretta, considerato che farebbe molto comodo all’Under 21.

Per il classe 2003 un magico inizio di stagione. Sta dimostrandosi una mezzala come poche se ne vedono in giro. Bravo in interdizione, forte fisicamente, sempre pronto a saltare di testa e pericolosissimo quando si inserisce.

I gol sono 3 in 6 partite. potevano essere almeno il doppio. Niente male per un centrocampista che sta facendo innamorare Reggio Calabria e anche lui sembra molto coinvolto dall’indossare la maglia amaranto.

Rientrando negli spogliatoi, in un video diffuso dai canali ufficiali del Club lo si sente intonare “Amaranto alè…”.