Reggina-Cittadella, biglietti venduti: impennata del venerdì e manca ancora sabato

Non sarà un dato record, ma Reggina-Cittadella conferma che Reggio Calabria continua ad essere vicina alla sua squadra.

Difficilmente si arriverà, infatti, agli 11.000 spettatori visti contro il Sudtirol e neanche ai 13.000 censiti contro il Palermo. Tuttavia, il dato finale sarà comunque importante considerato che all’orizzonte non c’è un match di cartello e non c’è neanche la forza aggiuntiva dei tanti fuorisede che erano presenti in città ad agosto.

Le ultime rilevazioni relativi ai tagliandi già staccati per il match di sabato alle 14 parlano di poco meno di 4000 biglietti venduti. Un numero che naturalmente si aggiunge ai 4200 abbonati. Ad oggi, dunque, si sono raggiunte circa 8000 presenze per il match del Granillo, con alta probabilità che il dato possa crescere nelle prossime ore.

Difficile immaginare che si possa arrivare a 10.000, ma i presenti si faranno sicuramente sentire.

Reggina-Cittadella, dove e come acquistare i biglietti

Reggina 1914 comunica che, a partire da oggi, martedì 13 settembre, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Cittadella, in programma sabato 17 settembre alle ore 14:00 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la sesta giornata del campionato di Serie BKT 2022/23.

I titoli di accesso alla gara saranno acquistabili gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata, nei seguenti orari:

sabato 17 settembre | dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Per quanto concerne la prevendita per il settore ospiti, seguiranno comunicazioni a breve.

I PREZZI: