Reggina-Cittadella, biglietti venduti: cresce il dato, gli ultimi numeri

Manca un giorno e mezzo a Reggina-Cittadella. La gara si gioca, infatti, sabato alle ore 14. C’è, dunque, ancora tempo per acquistare il tagliando per la sfida, ma nonostante ciò i tifosi amaranto continuano a far crescere il dato dei biglietti venduti.

Un dato non scontato se si considera il fatto che davanti c’è un avversario che ha un nome poco stimolante, ma difficile da affrontare come se fosse la più grande delle corazzate del campionato.

Si tratta della bestia nera Cittadella, contro cui Inzaghi confiderebbe che i suoi possano essere spinti da un’importante cornice di pubblico. Potrebbe non essere importantissima, ma il Granillo sarà gremito. Soprattutto se si considera che venerdì potrebbe essere il giorno dell’accelerata nella vendita dei tagliandi.

Alla tarda serata di di giovedì sono, infatti, 2500 i biglietti venduti. A questi di devono naturalmente aggiungere i 4200 abbonati. L’obiettivo 10.000 è ancora raggiungibile e non sarebbe certo poco, per tanti motivi.