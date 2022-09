Modena-Reggina, le info sui biglietti: oltre 3000 posti per i tifosi amaranto

I tagliandi saranno acquistabili dalle 10:00 di venerdì 23 settembre fino all’inizio della gara.

PUNTI VENDITA:

sito web https://modenacalcio.vivaticket.it/

https://modenacalcio.vivaticket.it/ punti vendita Vivaticket

biglietteria esterna stadio Braglia – SOLO IL GIORNO DELLA PARTITA dalle 11:30 alle 14:30

SETTORI E PREZZI

SETTORE AREA INTERO RIDOTTO* UNDER 16 T TRIBUNA AUTORITÀ 55 € 50 € 35 € D TRIBUNISSIMA LATERALE 40 € 35 € 25 € AB EF TRIBUNA COPERTA 30 € 25 € 20 € S X Y Z TRIBUNA SCOPERTA 20 € 15 € 10 € B C D E POLTRONISSIME KERAKOLL 25 € 20 € 15 € H I L M N O GRADINATA SCOPERTA 20 € 15 € 10 € AZ A B C D DZ CURVA MONTAGNANI 15 € 10 € 10 € A CURVA OSPITI 15 €

*Ridotto per Donne, Over 65 e Invalidi. Under 6 ingresso gratuito.

**Si ricorda che al prezzo del biglietto vanno sommate le commissioni di servizio.

INFO GENERALI

Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti in un qualsiasi posto disponibile.

All’atto dell’ingresso allo stadio verranno verificati i requisiti che daranno diritto all’acquisto del biglietto ridotto.

Si raccomanda di acquistare i biglietti soltanto attraverso canali di vendita autorizzati del circuito Vivaticket e di stampare il biglietto dotato di codice a barre, in formato A4, se acquistato online.

Il Modena F.C. non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati su siti web non autorizzati.

Al fine di velocizzare le procedure e facilitare i controlli si raccomanda di tenere a portata di mano un valido documento d’identità e di arrivare allo stadio con congruo anticipo.

Gli abbonati 2022/23 potranno accedere presentando ai tornelli la Modena Card (su cui è caricato l’abbonamento); si consiglia di portare il segnaposto (ristampabile a questo link: https://bit.ly/3PdKJt2).

Trova il punto vendita vivaticket più vicino cliccando su questo link https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

Punti vendita a Modena:

DISCHI IN PIAZZA – via Castellaro, 41

GREEN CLUB – via Pescia, 343

ISITICKET – via Emilia Centro, 218

TABACCHERIA BALUGANI – via Emilia Ovest, 476

TABACCHI & GIORNALI – strada Albareto, 657

CAMBIO UTILIZZATORE

Accesso a questo link: https://bit.ly/3dCdAcc

L’abbonamento può essere ceduto solo ad altro possessore di Modena Card, nel rispetto delle riduzioni.

VOUCHER

Tutti coloro che sono in possesso di un voucher di rimborso relativo agli abbonamenti del campionato di Lega Pro 2019/20, potranno utilizzare tale credito collegato allo stesso per effettuare l’acquisto del biglietto, inserendo il numero identificativo del voucher nell’apposita procedura online.

Il voucher potrà essere utilizzato per acquistare un biglietto, o a copertura parziale del costo dello stesso.

Si ricorda che il credito del voucher è utilizzabile soltanto con l’acquisto online sul sito Vivaticket e non nei punti vendita.

SETTORE OSPITI

La vendita dei biglietti per il settore ospiti (CURVA OSPITI) prenderà il via venerdì 23 settembre alle ore 10:00 e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la gara.

I tagliandi sono acquistabili online sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/ e presso i punti vendita Vivaticket; l’elenco dei punti vendita è disponibile cliccando su questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

Il prezzo del biglietto è di € 15 + commissioni di servizio. Non sono previste riduzioni.

La società Modena F.C. ricorda ai tifosi che:

E’ vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, sistemi per l’emissione di raggi luminosi, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere.

E’ vietato esporre all’interno dello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, se non espressamente autorizzati.

E’ vietato introdurre all’interno dello stadio tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora, se non espressamente autorizzati.

E’ vietato effettuare cori, grida ed ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o discriminazione razziale e territoriale.

Il Modena F.C. ricorda che è assolutamente vietato l’ingresso degli spettatori sul terreno di gioco.

Lo scavalcamento delle barriere e l’invasione di campo, prima, durante e dopo la partita, possono comportare la sospensione della stessa, con conseguente sconfitta per 0-3 della società ritenuta oggettivamente responsabile.

Si ricorda ai tifosi che la società risponde per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, anche se commessi fuori dallo stadio, e che tale responsabilità può comportare anche la squalifica del campo.