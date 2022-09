Modena-Reggina, biglietti ospiti venduti: parte fortissimo la vendita

Modena-Reggina, come prevedibile, vedrà un alto numero di tifosi amaranto che seguiranno la squadra al Braglia. Ed era inevitabile, considerati i due fattori che caratterizzano la prossima sfida degli amaranto. Il match che si giocherà tra una settimana avrà, infatti, una sede che consentirà a molti reggini fuori sede di raggiungere agevolmente la città emiliana. Più, ovviamente, il grande entusiasmo che si respira nell’animo di chi ha a cuore le sorti del club dello Stretto.

Non mancherà, ovviamente, chi partirà dalla Calabria.

Modena-Reggina: destinato ad essere superato il numero dei reggini a Pisa

Quello che ne verrà fuori sarà un dato che, con buona probabilità, supererà i 600 sostenitori che hanno seguito la squadra a Pisa. E pensare che all’Arena Garibaldi si è avuta la sensazione che a giocare in casa fossero gli amaranto, alla luce del sostegno incessante che hanno avuto gli uomini di Inzaghi per tutti i novanta minuti che hanno condotto la squadra ad ottenere la vittoria firmata da Luigi Canotto.

Il dato aggiornato a sabato mattina

Dopo le prime ore di apertura della prevendita per quel che riguarda i biglietti di Modena-Reggina sono, infatti, già oltre 200 i biglietti venduti per il settore ospite. Un numero che è ovviamente destinato a salire in maniera consistente, considerato che manca più di una settimana alla sfida del Braglia. Una motivazione in più per i calciatori della Reggina per confermare quanto di buono mostrato fino ad ora in campionato. Si gioca sabato 1 ottobere alle ore 14.