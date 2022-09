La Reggina di Inzaghi in versione “poco Guardiola”

C’è un allenatore che ha segnato la storia recente del calcio e si chiama Pep Guardiola. L’attuale tecnico del Manchester City, soprattutto con il suo fenomenale Barcellona, aveva lanciato un gioco diventato iconico: il cosiddetto “tiki taka”.

Una tela infinita di passaggi, possibilmente ad un tocco, e un possesso palla che poteva diventare stucchevole e irritante. Soprattutto per gli avversari. Una cosa, però, è mettere in atto la cosa con marziani come Xavi, Iniesta e Messi, un’altra è provare a farlo ovunque.

Non a caso c’è stato chi ha provato a scimmiottare il “guardiolismo” in Serie B, anche in epoca recente, ed ha finito per non ottenere grandi risultati.

La Reggina di Inzaghi, invece, sceglie un’altra strategia. Quella delle verticalizzazioni immediate e degli scatti in profondità. E se hai Menez, Canotto e Rivas sembra anche essere la soluzione più logica. Tuttavia, questa pratica era in uso anche al Brescia del tecnico piacentino della passata stagione che andava solo in verticale.

E c’è un dato che spiega più di ogni altra cosa quanto questa scelta sia chiara. La Reggina è al quattordicesimo posto in cadetteria per possesso palla. Mediamente lo ha tenuto per il 48,2%, eppure ha la migliore difesa ed il migliore attacco. Il Pisa, ad esempio, è al secondo posto con il 56.4% ed è al momento la grande delusa del torneo. Comanda il Cagliari che ha il 58,2%. La Reggina di Inzaghi ha, inoltre, sempre giocato meglio degli avversari incontrati finora.