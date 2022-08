(VIDEO) Ternana-Reggina: Partipilo come Vieri, sempre con il piede “sordo”. Non sbaglia solo Ricci(VIDEO)

La sconfitta della Reggina a Terni non è stata pienamente meritata. I rossoverdi hanno sfruttato l’episodio che ha deciso la partita.

Il gol, tra l’altro, ricorda molto lo stesso che subì la Reggina in un Inter-Reggina della stagione 2002-2003. In quell’occasione il lancio fu di Materazzi e la conclusione con il destro (!) di Bobo Vieri. Un gol molto più spettacolare nella conclusione.

Lo stesso Partipilo è un mancino, a testimonianza di come ci sia un po’ di sfortuna nella sconfitta della Reggina. Anche perché se lo fa Vieri un gol con l’altro piede lo si accetta di buon grado, se lo fa l’esterno della Ternana un po’ ci si rammarica di più. Per quanto si tratti di buon calciatore per la categoria e che spesso fa male agli amaranto.

Non sbaglia solo Ricci

Molti si sono arrabbiati per la palla persa di Ricci, ma non è l’unico a sbagliare nella circostanza.

C’è, ad esempio, una poca reattività di Giraudo nel leggere situazione e traiettoria. Gagliolo, invece, non fa il passo decisivo per mettere in fuorigioco Partipilo.

Così come Colombi sembra troppo schiacciato sul primo palo, su una palla che è precisa ma non è un bolide. Ovviamente, le valutazioni saranno fatte in settimana.