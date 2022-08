Verso Ternana-Reggina: tre assenze pesanti tra gli umbri, ma Inzaghi fa bene a non fidarsi

Quando ad una squadra mancano tre titolari importanti si parla molto di possibile vantaggio per gli avversari. La verità è che non è detto sia così. Soprattutto se, come nel caso della Ternana, c’è una rosa di valore, alternative importanti e si aprono in realtà occasioni per chi sa di giocarsi una chance importante.

Lo ha fatto capire Filippo Inzaghi nella conferenza stampa che ha anticipato la partenza della squadra verso l’Umbria. Domenica si gioca un Ternana-Reggina che vedrà gli umbri presentarsi alla sfida con le defezioni di Donnarumma, Pettinari e Martella. Due attaccanti di primo livello per il campionato, più uno dei migliori esterni sinistri del campionato.

Lucarelli ha, però, possibilità di attingere tra alternative che sono in grado di fare la loro figura e dare filo da torcere ad una Reggina che deve lottare soprattutto con il rischio di sentirsi “brava” dopo lo sfavillante esordio di Ferrara. Magari agevolata dal pensiero che trovarsi una Ternana azzoppata dalle assenze possa essere un osso meno duro di quanto storicamente non sia.

Ovviamente Inzaghi ha già spiegato tutto ai suoi.