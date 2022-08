Verso Ternana-Reggina, ecco come si presenta il manto erboso del Liberati

Un anno fa Reggina-Monza è stata a rischio per le pessime condizioni in cui si trovava il manto erboso del Granillo. La settimana dopo anche Reggina-Ternana fu contraddistinta da un terreno di gioco quasi imbarazzante per la Serie B.

365 giorni dopo, il problema si ripropone a campi invertiti. Il terreno di gioco del Liberati, se possibile, è in condizioni ancora peggiori per effetto di una rizollatura appena avvenuta. A documentare il tutto il servizio di Calcio Ternano.



Per approfondire la vicenda è possibile leggere l’articolo completo sul sito del giornale on line umbro, cliccando qui.