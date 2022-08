Spal-Reggina: ultime probabili formazioni e dove vederla

Tempo di campionato, di Spal-Reggina e di probabili formazioni. Il match del Mazza avrà inizio alle 20.45 e per entrambe segnerà l’inizio del campionato di Serie B.

Meno problemi di uomini per Venturato. Gli estensi hanno, infatti, tutta la rosa a disposizione e schierano tutta l’artiglieria pesante con Mancosu alle spalle della temibile coppia offensiva formata da Moncini e La Mantia.

Clienti scomodi per la retroguardia amaranto che deve fare a meno di Camporese, out per un problema muscolare (in via di risoluzione). Davanti a Ravaglia, il duo di centrali della difesa sarà composto da Cionek e Gagliolo.

Problemi a centrocampo dove mancano gli squalificati Majer e Lotto, così come l’infortunato Obi. Liotti dovrebbe agire da mezzala sinistra, con il giovane Fabbian dal lato opposto al fianco di Crisetig in cabina di regia.

Abbondanza in avanti, dove Menez giocherà da centravanti. Ai suoi fianchi Rivas e Canotto.

Spal-Reggina: le probabili formazioni

Spal (4-3-1-2): Thiam; Dickmann, Varnier, Meccariello, Celia; Zanellato, Viviani, Murgia; Mancosu; Moncini, La Mantia. Allenatore: Venturato

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Pierro, Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liiotti; Canotto, Menez, Rivas. Allenatore: Inzaghi

Dove vedere Spal-Regginaù

Spal-Reggina si potrà vedere in pay per view su Dazn, Sky (anche Skygo e Now Tv) ed Helbiz live