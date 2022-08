Reggina-Sudtirol, Inzaghi: “Ho dei dubbi di formazione. Abbiamo bisogno dei tifosi”

“Abbiamo fatto due ottime gare. In questo momento non conta se si vince o si perde, conta la nostra crescita. Contro il Sudtirol proveremo ad imporre il nostro gioco”.

Lo ha detto Filippo Inzaghi alla vigilia di Reggina-Sudtirol. Davanti un avversario che potrebbe anche prendere spunto da quanto fatto dalla Ternana, che contro gli amaranto ha giocato un calcio molto speculativo.

“Il nostro obiettivo – ha chiarito il tecnico amaranto – è comandare le partite. Se loro avranno degli accorgimenti, noi adotteremo le nostre. Dobbiamo avere i piedi a terra. Il Sudtirol è una squadra pericolosa, se non affrontata nel modo giusto può creare grossi grattacapi”.

Un mercato importante quello degli amaranto, ma pochi nuovi acquisti giocano stabilmente nell’undici titolare. Qualcuno potrebbe, però, giocare contro gli altoatesini. “Ho – ha rivelato Inzaghi – dei dubbi. Domani mattina, dopo l’ultimo allenamento, li scioglierò. Sono però fondamentali anche i giocatori che entrano e spero che la panchina possa darci soddisfazioni”.

Nessun problema sulla superficie di gioco del Granillo. “Il terreno – ha spiegato l’allenatore – è molto buono. Facciamo i complimenti all’azienda che ha lavorato giorno e notte. Avremo un campo bello dove poter giocare”.

Si attendono almeno 10.000 persone a spingere gli amaranto. “Abbiamo bisogno della nostra gente, dei nostri tifosi. Questa proprietà – ha proseguito il tecnico amaranto – merita affetto incondizionato. Venti giorni fa sappiamo dove eravamo e oggi raccontiamo che possiamo essere protagonisti. Le insidie saranno tante, però se saremo la Reggina e terremo i piedi per terra potremo toglierci delle soddisfazioni”.

L’obiettivo di questa fase della stagione è non avere picchi di entusiasmo o di depressione. “Ho firmato per tre anni – ha sottolineato l’allenatore – e in tre anni noi torneremo dove meritiamo. Serve pazienza, perché abbiamo 22-23 allenamenti in meno rispetto alle altre squadre che sono partite tre settimane di noi”.

Inzaghi non sarà in panchina a causa di una presunta espressione blasfema. “Sono molto rammaricato, perché – ha evidenziato Inzaghi – perderò la prima in casa per una cosa che non ho fatto. Una mia frase è stata fraintesa, a causa di un’area tecnica particolarmente ampia. In panchina andrà il mio staff e la squadra sarà tranquilla”.