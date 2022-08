Reggina: la squadra di Inzaghi il miglior spot per la campagna abbonamenti

La Reggina vista a Ferrara è un prototipo di squadra importante. Bisogna tenere i piedi per terra, perché serviranno una decina di partite per capire i reali valori del campionato. Occorre migliorare, ma il potenziale e c’è basta ricordare che la squadra deve ancora integrare acquisti importanti come Camporese, Majer, Di Chiara, Santander, Obi per capire quanto si può elevare la propria competitività.

Per rendere la Reggina una squadra difficile da affrontare per tutti, serve un’altra componente: il grande tifo. Reggio, soprattutto nei momenti di grande entusiasmo, sa fare la differenza. La campagna abbonamenti viaggia verso quota 3000, ma lo spot offerto dal gruppo amaranto e la possibilità di rateizzare il costo delle tessere potrebbero portare ad un aumento considerevole del ritmo di sottoscrizioni.