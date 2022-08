Reggina, Inzaghi: “Grazie ai tifosi venuti. Ci sono squadroni, noi dobbiamo mantenere la categoria”

“Abbiamo fatto una prima parte di partita perfetta. Non mi è piaciuto l’atteggiamento sul 3-0. L’abbiamo fatta vinta e a momenti riapriamo una partita che era chiusa. Ci teniamo tutto il resto, non abbiamo ancora fatto niente e dobbiamo crescere molto. Siamo stati bravi fino al 70′, appena abbiamo allentato abbiamo rischiato”.

Grande soddisfazione per Pippo Inzaghi per la vittoria all’esordio, con un centrocampo privo di tanti big. “Bisogna avere coraggio – ha spiegato il tecnico – nel fare giocare i giovani. Non guardo mai chi manca e grazie all’occasione abbiamo scoperto Liotti mezzala. Sono contento anche per Menez, perché con il lavoro può fare questo tipo di partite. Su di lui aleggiava qualche dubbio, ma so cosa può darmi”.

“Ringrazio – ha proseguito Inzaghi – i tifosi ed è stato bello vedere la loro felicità. Dobbiamo stare fuori dalla zona calda. Ci sono squadroni ben attrezzati, noi dobbiamo mantenere la categoria. E poi in questi tre anni tornare dove la Reggina merita”.