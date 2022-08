Reggina, Inzaghi chiama i tifosi: “Abbiamo bisogno di voi”

Il repost della storia di un tifoso che ha appena fatto l’abbonamento e un messaggio chiaro: “Vi aspettiamo. Abbiamo bisogno di voi”. Se uno che ha alzato al cielo Champions League e Coppa del Mondo come Filippo Inzaghi ritiene che il sostegno del pubblico possa fare la differenza, c’è sicuramente da crederci più di chiunque altro lo dica.

La Reggina ha una squadra forte, quest’anno partirà a fari spenti e per fare il salto di qualità ha necessità di uno stadio che sappia spingere come ai vecchi tempi. Lo dovrà fare in un torneo dove piazze come Genova, sponda Genoa, si avvicinano a quota 20.000 abbonati.

Gli amaranto vorrebbero contare su un fattore campo importante e la società sta facendo di tutto per mettere la tifoseria nelle condizioni di far valere la propria voce, con una grande presenza sugli spalti.