Reggina, Inzaghi carica i tifosi sui social: “Pronti a dare tutto per questa maglia”

Ore 20.45. Si alza il sipario sul campionato della Reggina. La creatura di Filippo Inzaghi sarà tenuta a battesimo da un cliente scomodo, come l’ambiziosa Spal di Venturato e Tacopina.

Non sarà facile per gli uomini dell’ex centravanti della Nazionale, chiamati a superare le difficoltà determinate da una lunga lista di assenze e dal ritardo di condizione per effetto di una partenza ritardata. Ed i motivi li sanno tutti.

Alla vigilia del match, Filippo Inzaghi sul suo profilo Facebook ha lanciato un messaggio chiaro rivolto ai tifosi: “Siamo pronti a dare tutto per questa maglia. Forza Reggina “