Reggina, importante incarico per il presidente Cardona

Attraverso il comunicato ufficiale n. 10 del 2 agosto 2022, la Lega B ha ufficializzato la composizione delle Commissioni della Lega Nazionale Professionisti Serie B ed il Consiglio di Amministrazione dell’Impresa Sociale S.r.l.

In riferimento a quest’ultimo la Reggina 1914, in tutte le sue componenti, accoglie con grande soddisfazione la nomina del Presidente Marcello Cardona, al quale è stata conferita l’importante carica di Vice Presidente Vicario.

“Un riconoscimento che mi gratifica sia a livello personale che in riferimento alla società che ho l’onore di rappresentare – dichiara il Presidente Cardona-. La nomina conferitami testimonia quanto il nuovo corso della Reggina sia tenuto in considerazione anche dai vertici della Lega B, e ciò non può che rappresentare motivo di profondo orgoglio. Va altresì detto che la nomina è un riconoscimento anche a Felice Saladini, che ha voluto investire sulla Reggina con un progetto importante ed a lunga scadenza, già apprezzato a livello calcistico nazionale”.

Al Presidente Cardona, le congratulazioni del Club per l’ennesimo riconoscimento ricevuto, frutto di competenze e qualità morali che abbracciano il mondo calcistico e non solo.