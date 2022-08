Mercato Reggina: due entrate e cinque uscite, le strategie

“Per completare l’organico ci mancano un paio di tasselli in entrata e quattro o cinque uscite, ma direi che siamo già competitivi…”.

Lo ha dichiarato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi. Non è un disturbare la squadra a pochi giorni dall’esordio in campionato, dato che praticamente tutti quelli che saranno convocati faranno certamente parte del progetto amaranto.

Le entrate citate dal direttore sportivo dovrebbero essere quella di Gianluca Di Chiara e poi quella di un over importante. La pista Valzania non è mai tramontata, ma ci sono delle criticità che dovranno essere eventualmente superate.

Chi, invece, dovrebbe andare via sono Adriano Montalto e Mario Situm. Tra coloro che, invece, sanno già di essere fuori dai piani per l’anno prossimo ci sono Laribi ed Ejjaki (che andrà in prestito).

Attenzione, perché le uscite potrebbero essere anche di più: Gavioli potrebbe essere prestato al Pescara, mentre Provazza potrebbe tornare al Lamezia per un altro anno di maturazione.