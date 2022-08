Il Perugia non libera Di Chiara, la Reggina se lo compra

Con ancora due anni di contratto davanti, era chiaro che il Perugia non avrebbe mollato. E infatti gli umbri hanno fatto sapere alla Reggina che senza un assegno in direzione biancorossa, il calciatore non avrebbe lasciato i grifoni.

La Reggina ha atteso e alla fine ha fatto una proposta al club biancorosso che, salvo sorprese, sarà accettata. Lo rivela TifoReggina.it che parla di intesa sempre più vicina tra i due club.

L’iniziale richiesta era di circa mezzo milione di euro, che dovrebbe però corrispondere ad una chiusura dell’affare a cifre più basse. Si attende la svolta nelle prossime ore.

Nessun problema, invece, nell’accordo tra il difensore e la Reggina. Per lui è pronto un contratto triennale, n per un calciatore che compirà 29 anni a dicembre.