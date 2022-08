Da Stellone a Inzaghi, opera completata: la Reggina ha ritrovato il sorriso di Menez

Fare l’allenatore non è solo una questione di tecnica e di tattica. A fare la differenza, a livello di categorie, sono anche la capacità di gestire i giocatori di maggiore talento, magari più indisciplinati e poco portati al sacrificio e a rincorrere l’avversario.

Lo sa bene Filippo Inzaghi che, nella sua vita, di talenti cristallini ne ha incontrati, soprattutto come compagni di squadra. E il Menez delle prime partite della sua gestione dà l’idea di sentirsi coinvolto, di voler persino fare la fase difensiva e illuminare il gioco.

Quasi una naturale prosecuzione del lavoro che ha iniziato a fare Roberto Stellone che si è affidato al francese per trovare una salvezza che, ad un certo punto, rischiava di essere complicata. Il tutto dopo due anni in cui si sono sentiti soprattutto rimproveri nei confronti del francese che quando si accende è un giocatore che non ha nulla a he vedere con la Serie B.

Se la Reggina vuole fare grandi cose non potrà prescindere da partite in cui sarà lui a fare la differenza. E, pur non avendo giocato molto nelle prime due stagioni, gli amaranto, con lui in campo, hanno una media punti molto più alta di quelle senza.

Sarà un caso? Secondo Inzaghi probabilmente no, che non a caso ha detto fidarsi di “lui” nonostante i fantasmi che si ha quasi la sensazione galleggino sulla descrizione del calciatore francese.