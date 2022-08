Cosa la Reggina non doveva fare contro la Ternana

Non c’è da fare drammi. Anche perché la Reggina nel dramma lo era a giugno, non certo dopo due giornate di Serie B. Si può, però, dibattere con serenità su un ko che poteva essere evitato.

Ognuno ha la sua ricetta giusta. C’è chi ritiene non andasse confermata la formazione di Ferrara, chi si aspettava cambi più tempestivi da parte di Inzaghi.

Di certo, con il senno del poi, è più facile individuare soluzioni che avrebbero potuto sortire effetti diversi. Di certo non si avrà mai la controprova ed è molto più utile focalizzarsi su cosa poteva essere fatto in maniera diversa.

C’è un dato di fatto. La Ternana ha scelto di non giocare, non ha mai alzato la difesa e lo ha fatto per evitare i tagli di Rivas e Ricci. Tutto era stato organizzato per non dare profondità.

E, ad onor del vero, in un paio di circostanze Rivas ci è arrivato a mettere la palla per il rimorchio, stavolta i difensori di Lucarelli sono stati bravi a chiudere i varchi.

Basti pensare ai due salvataggi di Bogdan su Fabbian a botta sicura. Perchè, per effetto dell’umoralità della sconfitta, si rischia di dimenticare che gli amaranto hanno avuto palle per andare a segno, anche prima dell’assalto finale.

In questi casi la Reggina aveva solo una cosa da non fare: prendere gol. E lo ha fatto con una catena di errori. Portare la partita sullo 0-0 fino all’80’ avrebbe, male che fosse andata, potuto portare un punto. E in B anche i pareggi contano.

Anche perché non è ipotizzabile che ogni settimana l’allenatore della Reggina vinca i duelli con i colleghi avversari e ogni uno contro uno sia vinto dai calciatori in maglia amaranto. La B è fatta anche di partite in cui bisogna stringere i denti per le difficoltà che riservano. E non sempre queste arrivano solo contro le corazzate, benché la Ternana sia una buona squadra anche senza Martella, Donnarumma e Pettinari.

Qualora, invece, le cose fossero andate bene i cambi e le risorse delle panchina avrebbero dato un nuovo sprint alla fase offensiva. Così come c’era la possibilità di far male prima, sfruttando un lungo elenco di calci d’angolo che quasi mai ha generato pericoli per la Ternana.

Di certo non bisogna mai dimenticare che la Reggina è ancora un cantiere aperto.