Saladini: “Voglio riportare la Reggina dove merita. Salvarla sforzo enorme, ma ne vale la pena”

La Reggina non ha obiettivi a breve termine, li ha sicuramente nel lungo periodo. Lo si evince dalle parole dalle dichiarazioni rilasciate da Felice Saladini ai microfoni del Corriere dello Sport.

“Ho preso la Reggina – ha dichiarato – perché credo nei valori dello sport e in una Calabria forte, dinamica, apprezzata e rispettata. La Reggina è una vera istituzione per Reggio, per i calabresi e merita ogni sforzo. Può rivelarsi un volano importante di crescita sportiva, culturale e civile. Ho formato una squadra di persone serie, per bene, animate dall’entusiasmo di lavorare per raggiungere lo stesso obiettivo: riportare la Reggina dove merita e restarci stabilmente”.

E sul futuro: “Stiamo redigendo progetti importanti per il Granillo sia per il centro sportivo Sant’Agata. E abbiamo incontrato molta disponibilità nelle istituzioni. Pubblico e privato devono e possono andare a braccetto. Siamo alla Reggina da un mese , mi credo, abbiamo trovato una situazione delicata, lo sforzo iniziale è stato enorme, ma l’abbiamo sostenuto con la certezza che ne valga la pena”.