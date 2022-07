Reggina, vicino il primo acquisto per l’attacco. Taibi “ispirato”

“Sarebbe in fase avanzata la trattativa con l’Inter per il prestito di Samuele Mulattieri (21), lo scorso anno sei gol in 28 presenze a Crotone”.

Lo scrive la Gazzetta del Sud nella sua edizione odierna, segnalando che dopo l’annuncio di Inzaghi la Reggina.

Il club amaranto lavorerà su giovani e arriverà anche qualche calciatore esperto. L’arrivo del tecnico piacentino segna una linea di demarcazione tra il prima ed il dopo, considerate la garanzie ricevute rispetto al fatto che sarà allestita una squadra di livello.