Reggina, una vittoria e una sconfitta nel triangolare di Salerno

E’ il gol di Daniele Liotti a decidere la gara inaugurale del I Trofeo Angelo Iervolino. Gli amaranto superano l’Adana Demirspor e, in virtù di questo risultato, scenderanno in campo per la terza partita della serata. Di seguito il tabellino:

1° TROFEO ANGELO IERVOLINO – 1ª GARA

REGGINA-ADANA DEMIRSPOR 1-0

Marcatori: 16′ Liotti

Reggina 1914: Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Lombardi, Crisetig, Liotti; Ricci, Ménez, Cicerelli. In panchina: Colombi, Lagonigro, Cionek, Loiacono, Dutu, Lollo, Canotto, Ejjaki, Agostinelli, Montalto, Gavioli, Situm, Provazza, Di Stefano. Allenatore: Inzaghi.

Adana Demirspor: Karakus, Cokcalis, Manev, Rakitskyi (35′ Dursun), Rodrigues (27′ Belhanda), Oztumer, Inler (27’Guler), Kavrazli, Akintola, Kurtulan (27′ Sari), Balotelli. In panchina: Soyadi, Ozbir, Svensson, Akaydin, Sanuc, Ndiaye, Onyekuru, Assombalonga. Allenatore: Montella.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli. Assistenti: Emanuele Prenna di Molfetta e Francesco Fiore di Molfetta. IV ufficiale: Gianpiero Miele di Nola.

Note – Recupero: 2′. Angoli: 2-4.

Un guizzo di Kristoffersen decide la terza ed ultima gara del ”I Trofeo Angelo Iervolino” tra Salernitana e Reggina, con quest’ultima che si è vista neutralizzare un calcio di rigore al 28′. A trionfare nel torneo, in virtù della migliore differenza reti, è l’Adana Demirspor Kulubu. Di seguito il tabellino:

1° TROFEO ANGELO IERVOLINO – 3ª GARA

SALERNITANA-REGGINA 1-0

Marcatori: 10′ Kristoffersen

Salernitana: Fiorillo (28′ Micai), Veseli, Motoc (30′ Jaroszynski), Mantovani, Kechrida, Capezzi, Cavion (32′ Iervolino), Sy, Ribery, Valencia, Kristoffersen (24′ Vergani). In panchina: Sepe, Pirola, Bohinen, Botheim, Bonazzoli, D’Andrea. Allenatore: Nicola.

Reggina 1914: Colombi; Loiacono, Cionek, Dutu, Giraudo (18′ Situm); Lombardi (18′ Gavioli), Crisetig (18′ Ejjaki), Liotti (32′ Di Stefano); Canotto, Montalto, Agostinelli. In panchina: Ravaglia, Lagonigro, Pierozzi, Gagliolo, Camporese, Ménez, Ricci, Cicerelli, Provazza, Lollo. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli. Assistenti: Emanuele Prenna (sez. Molfetta) – Domenico Palermo (sez. Bari). IV Uomo: Gianpiero Miele (sez. Nola).

I turchi nella gara di mezzo hanno battuto i granata per 3-1 e si aggiudicano il torneo. Decisivo l’errore dal dischetto per gli amaranto nella terza gara.