Reggina, Stellone: “Non ci sono le condizioni ideali per continuare”

“L’accordo economico per il rinnovo del mio contratto è già stato da giorni sostanzialmente raggiunto, anche se non sono arrivate le firme. Quel che invece, almeno fino ad oggi, manca per motivi diversi e di varia natura, è la condivisione con la proprietà del progetto tecnico e dell’organizzazione del lavoro. Allo stato, pertanto, non ci sono le condizioni ideali per proseguire nel rapporto”.

Lo ha dichiarato ai microfoni di Alfredopedulla,com Roberto Stellone, tecnico che Massimo Taibi ha scelto da tempo per proseguire la sua avventura in riva allo Stretto.

Si attende adesso che arrivino dei chiarimenti.